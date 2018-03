insider am freitag / 9. märz

Unsere Themenwoche seitengeflüster geht allmählich auf ihren Höhepunkt zu. Heute Abend startet nämlich auch bei uns der WDR 5 Literaturmarathon. Angesichts dessen haben wir heute noch mal in besonderem Maße auf das Thema Literatur geschaut. Der insider – heute mit Dennis Rettberg.

„If we stop, the world stops“

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Gester war Weltfrauentag. Dazu gab es weltweit Demonstrationen. Auch in Deutschland, wo besonders der Gender Pay Gap auf der Agenda steht.

Frauenkampftag 2018

Interview von Dennis Rettberg mit Carina Schulz (Sprecherin Bündnis Internationaler Frauenkampftag| Thema: Am 10. März findet in Düsseldorf eine Demonstration zum Weltfrauentag statt. Wir haben mit der Bündnissprecherin geredet.

Der Goldene Kompass

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: „Der Goldene Kompass“ von Philip Pullman ist zwar nicht im WDR5 Literaturmarathon vertreten, aber handelt trotzdem von Neuanfängen. Wir haben mal durchgeblättert.

Buchhandlung auf dem Campus

Bericht: Tobias Schlemper | Thema: Vor zwei Monaten hat die Lehmanns Media Buchhandlung auf dem Campus der Heine-Uni eröffnet. Wir haben nachgehorcht, wie sie aufgenommen wurde und was vielleicht noch fehlt.

Altes Englisch, neue Relevanz

Interview von Dennis Rettberg mit Dr. Katie Long (Anglistin HHU) | Thema: Medieval English ist mehr als nur Shakespeare. Zur Bedeutung von mittelalterlicher Literatur und der Arbeit mit ihr haben wir mit der HHU-Anglistin Katie Long gesprochen.

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…“

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Im Kanon des WDR5 Literaturmarathons finden sich hauptsächlich Bücher. Mit „Stufen“ von Hermann Hesse ist aber auch ein Gedicht dabei.

Musikalischer Sherlock

Interview von Sonka Hinders mit der Band The Sherlocks | Thema: Wer auf Europa-Tournee ist und auf den Konzerten im Vorprogramm von Liam Gallagher spielt muss was drauf haben. Die Indie-Rockband The Sherlocks lebt dieses Leben zurzeit und haben uns im Studio besucht.

Die Zukunft der Bücher

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Im Zuge unserer Themenwoche Literatur haben wir uns auch mal die Orte geschaut wo Literatur überhaupt zu beschaffen ist. Buchhandel oder Onlineshop? Was bietet welche Vorteile?