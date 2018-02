insider am freitag / 9. februar

Die Spiele sind eröffnet! Olympia 2018 in Pyeongchang hat heute seine Eröffnungsfeier erlebt. Was aber viele tatsächlich nicht wissen: im deutschen Team sind auch viele Studierende. Heute war das für uns ein Thema im insider – heute mit Dennis Rettberg

Unter Männern

Interview von Dennis Rettberg mit Rosie Fortunello (Autorin) | Thema: Rosie Fortunello hat an der RWTH Aachen studiert, in einem Studiengang, der von Männern dominiert ist. Darüber hat sie ein Buch geschrieben.

Zwischen Sport und Studium

Bericht: Philip Gercer | Thema: Wenn Olympia in den nächsten beiden Wochen die sportlichen Schlagzeilen dominieren wird, werden auch Studierende im Fokus stehen. Was nämlich viele gar nicht wissen: auch so manche Top-Athleten und Athletinnen studieren nebenbei.

Internet-Kritik

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Einige Köpfe hinter Facebook oder Google haben genug: sie haben eine Organisation gegründet um auf die Gefahren der Konzerne aufmerksam zu machen und Alternativen zu entwickeln.

Geblockt

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Das EU-Parlament will noch dieses Jahr gegen Geoblocking vorgehen. Das könnte einige Vorteile mit sich bringen