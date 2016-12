insider am freitag / 9. dezember

„Oh, wie schön ist Panama!“ Dieser Zitateklassiker aus den Janosch-Büchern ist auch heute im insider wieder aufgetaucht. Manchmal ganz direkt, manchmal eher um die Ecke gedacht. Als Überschrift eignet sich der Satz aber allemal. Der insider – heute mit Dennis Rettberg.

Ausgezahlt?

Interview von Dennis Rettberg mit Rafael Buschmann (investigativer Reporter beim SPIEGEL, führend beteiligt an den Veröffentlichungen der Football-Leaks) | Thema: Die Football-Leaks versetzen die Sport-Welt gerade in Schock. Im Zuge der Veröffentlichungen sind nämlich reihenweise teils pikante Details zu Verträgen und Steuermodalitäten von berühmten Fußballern veröffentlicht worden. Erinnerungen an die Panama-Papers werden wach.

Ausgehustet?

Beitrag: Marina Peters | Thema: Adventszeit bedeutet meistens auch Erkältungszeit. Zumindest schnieft und hustet gerade alles was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Wir haben uns informiert wie man dem Abhilfe schafft und wann man auch bei einer Erkältung besser doch zum Arzt gehen sollte.

Ausgelogen?

Beitrag: Philipp Schübel | Thema: Postfaktisch ist das Wort des Jahres 2016! Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache entschieden. Warum ist das so?

