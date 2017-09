insider am freitag / 8. september

Der Start ins Wochenende kann manchmal schwer sein. Wir versuchen ihn euch zu erleichtern im insider am Freitag – heute mit Dennis Rettberg

Rekordsturm Irma

Interview von Dennis Rettberg mit Andreas Friedrich (Tornadobeauftragter Deutscher Wetterdienst) | Thema: Hurrikan Irma zieht aktuell eine Schneise der Verwüstung mit sich. Der Sturm ist der stärkste Sturm im Atlantik seit unzähligen Jahren. Wir haben uns gefragt was Irma so gefährlich macht und ob man seriös sagen kann ob die Stärke was mit dem Klimawandel zu tun hat.

Rock für den guten Zweck

Interview von Dennis Rettberg mit Jürgen Pfeiffer (Brainstock Festival) | Thema: Das Brainstock Festival will morgen Musik für den guten Zweck machen. Denn alle Erlöse gehen morgen an die Musiktherapie der Düsseldorfer Kinderkrebsklinik. Wie es dazu gekommen ist, hat uns Jürgen von der Festivalorganisation erzählt

Studiengebühren?

Bericht: Katharina Birkenbeul | Thema: Die Universität Köln hat sich in der schwebenden Debatte um Studiengebühren für internationale Studierende in NRW gemeldet. Haben was sehen diese nochmal vor?