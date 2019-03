insider am freitag / 8. märz

Egal wohin der Blick geht: die ersten Blumen schießen aus dem Boden und geben ein gutes Fotomotiv zurzeit ab. Ob die auch beim Düsseldorf Photo Weekend berücksichtigt werden? Wir werden es erfahren – im insider mit Tobias Schlemper

Lächeln, bitte

Interview von Tobias Schlemper mit Prof. Mareike Foecking (Dozentin Hochschule Düsseldorf) | Thema: Am Wochenende steht das Düsseldorf Photo Weekend an. Dabei stellen auch viele Studierende ihre Werke aus. Wir haben mit einer der Dozierenden dahinter gesprochen.

Dating to go

Bericht: Elitsa Mineva | Thema: In den App Stores dieser Welt gibt es viele Apps zum Daten. Allerdings gibt es auch Risiken und Phänomene dahinter, die auch von der Wissenschaft beobachtet werden

Oscars für Netflix und Co.?

Bericht: Joost Fiebig | Thema: Sollten Streamingdienste Oscars erhalten dürfen? Regie-Legende Steven Spielberg zweifelt das an und löst damit jetzt eine Diskussion aus.

Anteros auf der [97.1]!

Interview von Carina Blumenroth mit der Band Anteros | Thema: In Sachen Indie-Rock sind Anteros aus Großbritannien gerade auf der Überholspur. Für einige Konzerte sind sie aktuell in Deutschland und haben auch bei uns vorbei geschaut um über ihr neues Album „When We Land“ zu sprechen.