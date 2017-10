insider am freitag / 6. oktober

Der Studienstart steht vor der Tür und der insider gibt euch alle Infos, die ihr zum Start ins Semester braucht – der insider heute mit Lena Bauer und Dennis Rettberg

Quo vadis?

Interview von Lena Bauer mit Alexander Wollert (Medienforum an der Hochschule Düsseldorf) | Thema: Wohin nach dem Studium? Das Medienforum an der Hochschule Düsseldorf will diese Fragen für den Fachbereich Medientechnik klären. Los geht es mit den Vorlesungen am kommenden Dienstag um 18h.

Congratulations to Reading!

Bericht: Sonka Hinders | Thema: Diese Wochenende feiert Düsseldorf die 70-jährige Städtepartnerschaft mit der englischen Stadt Reading. Sonka Hinders hat dort ein Jahr studiert und gelebt und stellt uns die Stadt näher vor.

Basics zum Start

Bericht: Kathi Birkenbeul | Thema: Der Semesterstart naht! Diese Woche hat schon die Hochschule Düsseldorf ihre Erstis begrüßt, am Montg ist auch die Heinrich-Heine Universität soweit. Anlässlich dessen haben wir eine kleine Orientierungshilfe für den HHU-Campus gestellt.