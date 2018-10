insider am freitag / 5. oktober

Das Ende ist nah! *dramatische Musik ertönt* Die vorlesungsfreie Zeit geht dem Ende zu und der Semesterstart wetzt die Messer um uns zu begrüßen. Davor gilt es aber definitiv noch einmal zu entspannen. Heute im insider – mit Dennis Rettberg.

Heine vertont

Interview von Dennis Rettberg mit Dr. Andreas Turnsek und Stephanie Dawid | Thema: Heute Abend findet im Haus der Universität eine musikalische Lesung zum Verhältnis von Heinrich Heine und Frauen statt. Vorab sind mit Dr. Andreas Turnsek und Stephanie Dawid zwei der Initiierenden vorbei gekommen.

Durchgeblättert: Knast-Edition

Bericht: Julia Rieger | Thema: Knastfrauen heißt das neue Buch von Tilmann Schäfer. In dem geht es um reelle Geschichten von Frauen, die inhaftiert sind

Nobelpreis

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Heute wird die Nobelpreis-Woche abgeschlossen. Wir blicken zurück und erklären warum es z.B. keinen Literaturnobelpreis gab.

„Malen. Essen. Schlafen.“

Bericht: Lea Rokitta | Thema: … das ist der Name einer neuen Ausstellung in der Kulturmetzgerei in Düsseldorf-Bilk. Die Erträge gehen übrigens auch an einen guten Zweck. Wir haben die Ausstellung besucht.