insider am freitag / 5. juli

Die Zielgerade ist erreicht. In den letzten Zügen des Semesters kommen die nächsten Prüfungen immer näher. Aber wie lernt man richtig? Eines unserer Themen im insider – heute mit Dennis Rettberg

Top Secret

Bericht: Laura Mertens | Thema: Zukünftige Spione und Spioninnen sollen natürlich professionell ausgebildet werden. Dazu gibt es seit diesem Monat einen Masterstudiengang in Berlin beim Bundesnachrichtendienst. Zugelassen werden nur Menschen, die bereits im Geheimdienst arbeiten und im Studium ihre Fähigkeiten ausbauen. Was im Studium gemacht wird, erfährt ihr von Laura Mertens.

Europa, wohin des Weges?

Interview von Dennis Rettberg mit Gregor Zons (Politikwissenschaftler HHU) | Thema: Das Personalkarussel in der EU hat ein Ende. Zumindest soll Bundesverteidigungsministerin Ursula Von der Leyen neue EU-Kommissionschefin werden. Das befürwortet zumindest der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs. Gregor Zons ist Politikwissenschaftler an der HHU und erklärt die nächsten politischen Schritte im Interview mit Dennis Rettberg.

Europa – Die Meinung

Kommentar: Dennis Rettberg | Thema: Der europäische Rat hat Ursula von der Leyen für den EU-Kommissionspräsidentinnenposten vorgeschlagen. Dennis Rettberg findet: das kann ernsthafte Probleme für die Demokratie haben.

Lernen, Kinder!

Bericht: Laura Mertens | Thema: Mit dem Ende des Semesters stehen wieder für viele Prüfungen an. Meist muss Stoff aus dem gesamten Semester gelernt werden. Doch wie vorgehen bei solch einer Masse an Lernstoff? Laura Mertens hat euch die besten Tipps zur Motivation, zum Zeitmanagement, effektiven Lernmethoden und was sonst noch helfen kann, zusammen gestellt.