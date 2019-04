insider am freitag / 5. april

Die erste Semesterwoche ist geschafft – die Kurse sind damit hoffentlich bereits schon verteilt. Im Insider klären wir aber auch, dass Kurse manchmal auch ganz witzig sein können. Außerdem beschäftigt uns eine Neuanschaffung im Nahverkehr und eine Stadtführung. Der insider – heute mit Dennis Rettberg





Düsseldorf inside

Interview von Dennis Rettberg mit Laura Berndsen, Marvin Foppe und Jonas Larbalette (Studierende der Hochschule Düsseldorf) | Thema: Jonas, Laura, Marvin und Felix haben im Zuge eines Seminars an der Hochschule Düsseldorf eine Stadtführung ohne Guide entwickelt. Stadtgeflüster heißt die und ist an verschiedenen Orten in Düsseldorf abzurufen.



Die etwas anderen Kurse

Glosse: Laura Mertens | Thema: An der Heinrich-Heine Universität ist das Semester wieder gestartet. Neben den üblichen Kursen gibt es aber auch wieder die besonderen und vielleicht skurrilen Kurse.

Neue Bahnen für Düsseldorf

Bericht: Kathi Birkenbeul | Thema: Die Rheinbahn hat beschlossen knapp 100 Bahnen für Düsseldorf zu bestellen. Damit sollen die alten roten Bahnen ersetzen, die auf fast allen Linien in Düsseldorf fahren.