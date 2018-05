insider am freitag / 4. mai

May the fourth be with you! Heute ist Star-Wars-Day und der möchte natürlich auch gefeiert werden. Die Themen unten könnten euch dazu bestimmt helfen. Der insider – heute mit Dennis Rettberg

Hatschi!

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Auf den Campi wird geschnieft und geniest. Denn im Frühling ist Hochkonjunktur für Niestiraden und Heuschnupfen. Wann ist Heuschnupfen aber noch normal?

Kontrolle über Chemiewaffen?

Bericht: Theresa Schültken | Thema: NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung wollen erfahren haben, dass die Bundesrepublik nur wenig nach dem zweiten Weltkrieg Chemiewaffen haben wollten. Das haben wir mal als Anlass genommen auf die Kontrolle über Chemiewaffen zu schauen.

Diskussionen in Paderborn

Bericht: Theresa Schültken | Thema: In Paderborn gibt es an der Universität Diskussionen zum neuen Sommerfestival des AStAs. Einer Band im Line-Up werden nämlich unter anderem sexistische Texte vorgeworfen.