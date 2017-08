insider am freitag / 4. august

„Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt“ – so besagt es zumindest unser „Kaiser“ Franz Beckenbauer. In Japan hat jetzt eine etwas andere Fußball-WM stattgefunden; und das sogar mit Beteiligung von Studierenden – die Auflösung hat es im insider heute gegeben. Der insider – heute mit Dennis Rettberg.

Steh-Auf-Männchen spielen Fußball

Interview von Dennis Rettberg mit Tim Laue (Projektleiter des Roboterfußball-Projekts „B-Human“) | Thema: Das Team B-Human rund um Studierende und Dozierende der Uni Bremen hat erneut den Weltmeistertitel im Roboterfußball gewonnen. Im Zentrum: kniehohe Fußballroboter, die von selbst wieder aufstehen können.

Krieg und Frieden in Westeros

Interview von Dennis Rettberg mit Eileen Rositzka (Filmwissenschaftlerin Freie Universität Berlin) | Thema: Game Of Thrones zieht gerade alle in den Bann. Von Rudelgucken bis zum Binge-Watching machen Fans aktuell alles mit. Was macht die Serie aber so erfolgreich?

Verschmutzte Diesel – auch in Düsseldorf

Bericht: Chris Hauser | Thema: Diese Woche hat der „Diesel-Gipfel“ zwischen Bundesregierung und Autoindustrie stattgefunden. Ergebnis: Softwareupdates für betroffene Autos. Aber was bedeuten die Ergebnisse für Düsseldorf? Und was könnte im schlimmsten Fall drohen, wenn das nicht wirkt?

