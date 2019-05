insider am freitag / 31. mai

Sommerkult Headliner trifft auf geheimnisvolle Forschungen aus Colorado – der insider – heute mit Dennis Rettberg

Goldroger – live!

Interview von Dennis Rettberg mit Goldroger | Thema: in wenigen Wochen steht das Sommerkult an der Heine-Universität an. Mit dabei ist auch der Rapper Goldroger mit dem wir einen kleinen Schwenk in die deutsche Rapszene unternommen haben.

Studis am Brückentag

Glosse: Laura Mertens | Thema: Brückentag – schon wieder! Aber wie geht man diesen eigentlich geschenkten Tag als Studi an? Wir haben mit einem lachenden Auge zwinkernd drauf geschaut.

Geheime Fotos

Bericht: Laura Mertens | Thema: An einer Uni im US-Bundesstaat Colorado sorgt eine Studie für Diskussionen. Ein Professor hat jahrelang für seine Studie nämlich ungefragt Fotos von Studierenden gemacht.