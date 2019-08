insider am freitag / 30. august

Irgendwann heißt es Abschied nehmen – auch von einem Studium. Aber trotzdem heißt das nicht, dass Hörsaal dann auf ewig verboten bleibt. Ihr könnt auch Gasthörerin oder Gasthörer werden. Mehr dazu gab es heute im insider – heute mit Dennis Rettberg

Zu Gast bei…

Interview von Dennis Rettberg mit Katja Wohlfeil (Studierenden Servicecenter HHU) | Thema: Heute fand an im Haus der Universität eine Infoveranstaltung zur Gasthörerschaft an der HHU statt. Wir haben das zum Anlass genommen einen Schritt dahinter zu blicken.

Unisport in ganz groß

Bericht: Madeleine Berning | Thema: In den USA geht an diesem Wochenende wieder die College-Football Saison an den Hochschulen los. Das wäre auf den ersten Blick vielleicht nur etwas für waschechte Fans. Auf den zweiten Blick, sollten aber auch wir genauer hinsehen. Denn gerade College Football ist in den USA äußerst beliebt und zieht bis zu 100.000 Zuschauende pro Spiel vor Ort an!

Liberale Meinung?

Bericht: Madeleine Berning | Thema: Ein Forschungsteam aus Schweden behauptet in einer neuen Studie: die öffentliche Meinung wird liberaler! Dafür haben sie unter anderem Moralwerte untersucht. Erschienen sind die Ergebnisse im Fachmagazin Nature Human Behaviour.