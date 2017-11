insider am freitag / 3. november

Ein Verhaltenskodex an der Uni Hamburg, Science Slam on Sunday und der AStA-Garten waren heute unsere Themen.

Verhaltenskodex zur Religionsausübung

Interview: Florian Pustlauk mit Prof. Birgit Recki I Thema: Die Universität Hamburg hat einen Verhaltenskodex zur Religionsausübung veröffentlicht. Prof. Birgit Recki war Vorsitzende der Kommission, die den Kodex erstellt hat. Wir haben mit ihr über den Verhaltenskodex gesprochen.

Science Slam on Sunday

Interview: Florian Pustlauk mit Dr. Verena Meis (moderiert den Science-Slam on Sunday) I Thema: Am Sonntag findet im zakk Düsseldorf der Science Slam on Sunday statt. Wir haben vorab mit Dr. Verena Meis über den Science Slam on Sunday und was für sie einen guten Science Slam ausmacht gesprochen.

Performance „Solo at 121_Name“

Bericht: Christine Kostka I Thema: An der Kunstakademie Düsseldorf ist gestern eine Performance-Reihe gestartet. Die freie Kunstklasse von Johannes Paul Raether stellt die Performance-Reihe namens „Solo at 121_Name“ (gesprochen: „Solo @ one two one Name“ Name auf deutsch) vor. Die erste Performance machte die Kunststudentin Pia Karaus alias Pius K.. Ihre Performance trägt den Namen „Hochzeit“.

WhatsApp-Breakdown

Bericht: Lena Bauer I Thema: Der Nachrichten-Dienst WhatsApp hat Probleme und ist zusammengebrochen.

Ein Garten in der Stadt

Bericht: Lena Bauer I Thema: Der AStA-Garten wird wieder ins Leben gerufen. Jetzt wird er vorerst aber nur Winterfest gemacht.

Videobeweis im Stadion

Moderation: Florian Pustlauk I Thema: Der Videobeweis bei einem Fußballspiel ist grundsätzlich nützlich und vor dem Fernseher noch ganz gut zu verstehen. Im Stadion sieht es aber ganz anders aus.

