In Düsseldorf wird fürs Klima demonstriert, Musikmagazine sind in der Krise und im Internet soll vergessen werden – das alles im insider mit Sonka Hinders.

Erhitzte Gemüter

Beitrag: Lena Harjes | Thema: In Düsseldorf haben in dieser Woche an den Hochschulen viele Klimaaktionen stattgefunden. Darunter zum Beipsiel Vorträge oder am Freitag eine Demo. Wir haben euch erklärt, wie das mit den weltweiten Klimaprotesten zusammenhängt.

Außerdem war hochschulradio Politikredakteur Tim Neumann bei der Abschlussdemo live vor Ort:

Recht auf Vergessen

Beitrag: Judite Miguel | Thema: Ab wann soll das Internet uns vergessen? Damit hat sich das Bundesverfassungsgericht beschäftigt. Ein Mann hatte deswegen geklagt, der wegen Moders verurteilt worden ist.

Ausgepresst

Beitrag: Dennis Rettberg | Thema: Das Musikmagazin Juice hat nach 22 Jahren seine Printausgabe eingestellt. Die Machenden sagen, dass das Format „tot“ sei. Dabei ist Juice nicht das erste Musikmagazin, das diesen Weg gehen musste.

Das war diese Woche wichtig

Beitrag: Tobias Schlemper | Thema: Ob der Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden, die Generaldebatte im Bundestag oder die Abstimmung über die Umweltspuren in Düsseldorf – diese Woche war wieder viel los.

