insider am freitag / 28. juni

Na, seid ihr auch schon gut durchgebraten und servierbereit? Die frühsommerliche Hitze ist natürlich auch heute ein Thema im insider – heute mit Dennis Rettberg

„It’s getting hot in here“

Bericht: Laura Mertens | Thema: Die Hitzewelle hat Düsseldorf diese Woche besonders stark getroffen und auch am Wochenende gibt es noch keine Abkühlung. Laura Mertens mit ein paar Last-Minute Tipps gegen Hitze, die ihr vielleicht noch nicht kennt.

Seemanns-Grünzeug

Bericht: Laura Mertens | Thema: Schon Popeye hat von Spinat dicke Muskeln bekommen. Aber erst jetzt konnte es richtig nachgewiesen werden: Der im Spinat enthaltenbe Wirkstoff Ecdysteron führt beim Training zur Leistungssteigerung und vermehrten Muskelaufbau. Die Freie Universität Berlin hat nach einer Studie der Welt Anti Doping Agentur empfohlen den Wirkstoff auf die Dopingliste aufzunehmen.

Action!

Interview von Dennis Rettberg mit Roman Hansen (Orga-Team 24h to take Festival) | Thema: Nach dem Filmfest gibt es jetzt ein weiteres Filmfestival, das 24h to take. Das richtet sich an junge Filmschaffende und findet in der Filmwerkstatt in Düsseldorf statt. Roman Hansen aus dem Organisationsteam erklärt das Prinzip. Die Filme müssen innerhalb von 24 Stunden entstehen.