insider am freitag / 28. juli

Das Semester ist vorbei – bei – bei… Doch wir haben immer noch Themen.

Unter anderm ging es hochschulpolitisch bei uns zu. Aber wir haben uns auch dem kulturellen Leben gewidmet. In Düsseldorf steht nämlich einer der besten zwanzig Clubs der Welt.

Das alles im insider mit Maxi Rieger!

Liebe vorlesungsfreie Zeit… <3

Beitrag: Judith Mellon | Thema: Redakteurin Judith hat der vorlesungsfreien Zeit einen Liebesbrief geschrieben….

Düsseldorf hat einen der besten Clubs der Welt

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Einer der besten zwanzig Clubs der Welt steht in Düsseldorf. Sagt der Blog Hostelworld. Was diesen Club so besonders macht, das erfahrt ihr hier.

Wenn die Mücken nicht wär’n…

Beitrag: Judith Mellon | Thema: Wie kann ich mich vor Mücken schützen? Was kann ich tun, wenn ich schon gestochen wurde? Hier werden ein paar Hausmittel zusammengefasst.

Deutsche Medien haben in der Flüchtlingskrise versagt…

Beitrag: Maxi Rieger | Thema: Deutsche Medien haben bei der Flüchtlingskrise versagt – Medienwissenschaflter Michael Haller war nicht zufrieden damit, was die Medien aus dieser Aussage gemacht haben. Maxi Rieger hat ihn dazu in der politur interviewt. Hier fasst er noch mal alle Infos daraus zusammen.

hochschulpolitik…

Beitrag: Maxi Rieger | Thema: Gestern war die konstituierende Sitzung vom AStA. Maxi Rieger fasst zusammen, was bis jetzt Stand der Dinge ist.

Der insider – immer werktags von 8 bis 11 Uhr.