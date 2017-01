insider am freitag / 27. januar

Da soll noch mal einer behaupten, dass Studierende faul wären! Im Gegenteil: der insider von heute hat gezeigt, dass an der HHU auch neben dem Studium viel Zeit für Engagements dabei ist. Ein Beispiel dafür ist der Mediziner-Chor der HHU, der heute Abend sein Semesterkonzert gibt. Der insider – heute mit Dennis Rettberg.

Let the show begin!

Interview von Dennis Rettberg mit Linda Cyriax (Mediziner-Chor HHU) | Thema: Heute Abend erklingen in Hörsaal 3A der HHU mal keine Vorlesungen. Um 20 Uhr beginnt dort heute das Konzert des Mediziner-Chors der HHU. Wir haben vorher mit einem Mitglied gesprochen.

Die Woche danach

Interview von Dennis Rettberg mit Tobias Endler (Politikwissenschaftler an der Uni Heidelberg) | Thema: Seit einer Woche ist Donald Trump im Amt des US-Präsidenten. Seitdem hat er viele Vorhaben vorangetrieben und für einige Reibereien gesorgt. Unter anderem wegen dem geplanten Mauerbau zu Mexiko.

Social-Media-Star vom Mars

Bericht: Marina Peters | Thema: Der Mars-Roboter Curiosity ist jetzt seit knapp 5 Jahren auf dem Mars um den Planeten zu erforschen. Dabei ist der Roboter ziemlich kontaktfreudig und twittert, instagramt und facebookt ziemlich erfolgreich. Warum ist das so?

Sport vom Sofa

Interview von Dennis Rettberg mit Holger Ihle (Medienwissenschaftler an der HHU) | Thema: Die Handball-WM läuft nicht im Fernsehen, Olympia demnächst nur noch bei einem Privaten: was die Übertragungsrechte von Sportveranstaltungen betrifft, schauen viele Sender gerade in die Röhre. Wir haben über die Hintergründe gesprochen.

Eistanz deluxe

Bericht: Julia Rieger | Thema: Holiday On Ice ist eines DER Aushängeschilder wenn es um Shows geht. Seit vielen Jahren touren die Eistänzer und Eistänzerinnen rund um die Welt. Momentan sind sie auch in Düsseldorf. Wir haben mit den Akteuren gesprochen.

