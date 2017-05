insider am freitag / 26. mai

Trotz der Sonne ging es bei uns sportlich zu! Wir haben über Futsal Lions und das DFB Pokalspiel gesprochen. Wir stehen Köln sportlich hier nichts nach – Köln konnte Eishockey – Düsseldorf kann Tischtennis. Montag startet die Tischtennis-WM hier in Düsseldorf. Aber wir haben auch über den Heine Slam 2017 gesprochen.

Das alles im insider mit Maxi Rieger!

Düsseldorf kann Tischtennis…

Beitrag: Judith Mellon | Thema: Ab heute wird in Düsseldorf für die Tischtennis-WM trainiert. Montag geht es dann los mit den Spielen. Wie die Chancen für die europäischen Teilnehmenden stehen und was für einen Weltrekordversuch es morgen in der Altstadt gibt, das erfahrt ihr hier.

Heine-Slam 2017 in den Startlöchern

Interview: Maxi Rieger mit dem Oganisatorenteam Dr. Simone Brandes und Benjamin Brinkann | Thema: Der Heine-Slam 2017 beginnt bald. Bis zum 31. Mai können sich Slammerinnen und Slammer noch für ihre Fakultäten anmelden.

Zwinker, Zwinker – Emojis können rechtlich binden…

Beitrag: Katharina Birkenbeul | Thema: Vermietung über Emojis – das soll verbindlich sein. So geschehen in Israel. Was da dran ist und was das für Smileys heißt, die ihr verschickt, das erfahrt ihr hier.

Baustelle in der ULB

Beitrag: Maxi Rieger | Thema: Die ULB hat ein Problem mit Kühlmittel, etwas davon ist von der dritten auf die zweite Etage durchgesickert. Deswegen sind die Sitzplätze an der Fensterfront auf der zweiten Etage momentan nicht nutzbar.

„Es fallen mehr Tore als beim Fußball“ – Beim Futsal ist mehr los!

Interview: Maxi Rieger mit Daniel Heuser (Futsal Lions) | Thema: Morgen gibt es das Halbfinale im westdeutschen Futsal-Pokal hier in Düsseldorf. Wir haben mit Daniel Heuser von Futsal Lions über den Sport gesprochen. Warum der Sport besonders ist und was euch da morgen im Halbfinale erwartet, das erfahrt ihr hier.

DFB Pokal-Finale: Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt

Beitrag: Judith Mellon | Thema: Morgen findet das DFB-Pokal-Finale statt. Wir haben über die Sicherheitsregelungen und das Rahmenprogramm gesprochen. Anpfiff ist morgen um 20 Uhr! Das Spiel wird live von ARD übertragen.

Wichtige Fragen werden nicht in VWL-Vorlesungen besprochen

Beitrag: Maxi Rieger | Thema: Wichtige Fragen werden nicht in Vorlesungen besprochen, obwohl sie augenscheinlich ganz gut darein passen würden. Deswegen gibt es eine Bewegung, die das ändern will, das sind die Pluralen Ökonomen. Sie wollen, dass auch die anderen Ansätze mehr diskutiert werden.

