Demokratie in Bewegung – so heißt ein Projekt, das an der Hochschule Düsseldorf von Studierenden durchgeführt wurde. Außerdem haben wir uns angeschaut, was es eigentlich mit der Bewegung des 26. Juli auf sich hatte und was die Medizinische Flüchtlingshilfe Düsseldorf genau macht – der insider mit Tobias Schlemper.