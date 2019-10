insider am freitag / 25. oktober

Für die Uni ein Computerspiel spielen? Das kommt eher selten vor. An der Uni Kassel passiert das aktuell in einem Seminar. Mehr dazu hatten wir heute im insider – mit Dennis Rettberg

Daddeln für die Wissenschaft!

Interview von Dennis Rettberg mit Dr. Kai Matuszkiewicz (Universität Kassel) | Beitrag: In einem Seminar an der Uni Kassel spielen Studis ein Computerspiel für die Wissenschaft. In Assassin’s Creed – Odyssey geht es nämlich um historische Ereignisse!

Proteste in Katalonien

Bericht: Santiago Hacker | Thema: In Katalonien hat es diese Woche gewalttätige Proteste für eine katalanische Unabhängigkeit gegeben. Wir haben uns die Hintergründe angesehen.

Von Brexit, Schutzzonen und Hungergefühlen…

Collage: Tobias Schlemper | Thema: Die Ereignisse der Woche im Ton-Rückblick.

Banksy undercover?

Bericht: Santiago Hacker | Thema: Streetart-Künstler Banksy ist anscheinend unter die Online-Shops gegangen. Zumindest behauptet er das. Wir haben das genauer beleuchtet.