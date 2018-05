insider am freitag / 25. mai

Konichiwa! Der Japan-Tag steht vor der Tür und ist natürlich auch Thema bei uns. Von Cosplay bis zum Highlight am Rheinufer. Der insider – heute mit Dennis Rettberg

Feier am Rhein

Interview von Dennis Rettberg mit Roman von der Wiesche (Stadt Düsseldorf) | Thema: Mit dem Japan-Tag steht auch wieder eine weitere Großveranstaltung in Düsseldorf an. Wir haben bei der Stadt nach den Highlights und der Bedeutung des Japan-Tags nachgefragt.

In Verkleidung

Interview: Dennis Rettberg | Thema: Die Cosplayerin Isabel Walkenhorst ist passionierte Cosplayerin. Sie ist HHU-Studentin und hat uns mehr Hintergründe zur Faszination Cosplay mitgeteilt.

Die Wahl hat gesprochen

Bericht: Cate Thrainsson | Thema: Die neue italienische Regierung steht so gut wie fest, sorgt aber für Stirnrunzeln in Europa aufgrund der politischen Positionierung. Wir sprechen über ihre Ziele und Populismus in Europa.

Sommerkult – noch 3 Wochen

Interview von Dennis Rettberg mit The Tips | Thema: Die Band „The Tips“ wird am Sommerkult auftreten. Wir haben mehr über die Hintergründe ihrer Musik erfahren.