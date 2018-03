insider am freitag / 23. märz

Freitag ist traditionell der Tag für Album-Veröffentlichungen in der Musik. Sowohl groß und klein halten sich dran. Heute könnt ihr aber bei einer Gruppe auch dabei sein, wie sie ihre neue Platte enthüllen. Das war ein Thema im insider am freitag – heute mit Dennis Rettberg

Weltuntergangs-Stimmung

Interview von Dennis Rettberg mit Friday And The Fool | Thema: Friday And The Fool kommen aus Ratingen und haben schon länger eine gute Verbindung mit Düsseldorf. In den letzten Monaten haben sie auch immer mehr Bekanntheit durch Wettbewerbe gewonnen. Heute feiern sie im zakk die Veröffentlichung ihrer neuen EP namens Weltuntergang. Deshalb haben sie uns besucht.

Wassermarsch

Interview von Dennis Rettberg mit Tim Bellack (Kumanga e.V.) | Thema: Morgen organisiert der Non-Profit Verein Kumanga e.V. in Düsseldorf den so genannten Wassermarsch. Damit will man anlässlich des Weltwassertages darauf aufmerksam machen, dass immer noch viele Menschen z.B. in Afrika Wanderungen für Wasser unternehmen müssen. Parallel gibt es aber auch ein breites kulturelles Angebot.

Licht aus

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Morgen findet auf der ganzen Welt die so genannte Earth Hour statt. Dort wird das Licht ausgeknipst um ein Symbol fürs Klima zu setzen.

Vorlesung von daheim

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Ein Professor aus Köln bietet seine Vorlesungen jetzt online an. Vor Ort werden dann nur noch praktische Übungen gemacht. Dahinter steckt ein Konzept, dass auch an der HHU getestet wird.