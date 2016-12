insider am freitag / 23. dezember

Ho, ho, hochschulradio! Am Tag bevor Weihnachten richtig losgeht haben wir uns heute das Fest der Liebe zum Thema gemacht und den insider deshalb komplett auf das Thema Weihnachten ausgerichtet. Dementsprechend haben wir heute auch die verschiedenen Facetten des Festes beleuchtet. Der (Weihnachts-)insider – heute mit Dennis Rettberg

Weihnachten in aller Welt

Bericht: Marina Peters | Thema: Wie in Deutschland Weihnachten gefeiert wird, sollte den meisten von uns bekannt sein. Aber welche Weihnachtstraditionen gibt es im Ausland? Und was hat (kein Scherz) ein kackender Holzklotz damit zu tun?

TV an oder aus?

Bericht: Henning Holec | Thema: An Weihnachten gibt es natürlich auch wieder viele Filme, die zum Fest gehören wie der Spekulatius zur Adventszeit. Aber was läuft dieses Jahr eigentlich? Wir haben in die Programmzeitschrift für euch geschaut.

Du bist nicht du wenn du hungrig bist

Bericht: Alexander Weiß | Thema: Muss es wirklich immer der Kartoffelsalat mit Würstchen sein? Was gibt es noch alles für Weihnachtsklassiker? Und könnten wir uns aus dem Ausland vielleicht sogar was abschauen?

Die Glaskugel

Bericht: Philipp Schübel | Thema: 2016 ist so gut wie rum, da lohnt es sich auch mal auf das kommende Jahr zu schauen. Das haben wir für euch getan und eine Auswahl an politischen, filmischen und musikalischen Highlights präsentiert mit denen man, Stand jetzt, rechnen kann.

Teil 1

Teil 2

Neues Jahr, neue Pannen – 2016 Edition

Thema: Auch bei uns läuft nicht immer alles rund. Manchmal sind die aber wie so lustig, dass es sich lohnt diese nochmal mit euch zu teilen. Wir präsentieren: Die hochschulradio-Pannen 2016.

Teil 1

Teil 2

Breaking News vom Nordpol

Sketch: Marina Peters | Thema: Wir vom hochschulradio sind natürlich immer top informiert und haben den heißen Draht zu den Informationsquellen. Einer dieser Verbindungen führt auch zum Nordpol. So konnten wir die (natürlich nicht ganz ernst gemeinten) neuesten Weihnachtsmeldungen frisch vom Nordpol verkünden. Unsere Weihnachtsnachrichten…

How To NOT Celebrate Christmas – Part 1 + 2

Sketch: Dennis Rettberg und Henning Holec | Thema: Passend zu Weihnachten haben wir in unserem Adventskalender heute eine Weihnachtsgeschichte gehabt. Die ist allerdings etwas anders und eher eine Chronologie des Grauens. Wie man auf KEINEN Fall Weihnachten feiert, zeigt daher unsere fiktive Familie Dullkowski.

Teil 1

Teil 2

Der insider – immer werktags von 9-13 Uhr.

Hinweis: Der insider geht in eine kleine Weihnachtspause. Am 9. Januar melden wir uns frisch und erholt von den Festtagen wieder zurück.