insider am freitag / 22. september

Nur noch wenige Stunden bis zum Ende Wahlkampfs und den Beginn der neuen Regierungsperiode. Am Sonntag ist Bundestagswahl und natürlich haben wir uns auch damit im Besonderen beschäftigt. Der insider – heute mit Dennis Rettberg

Der Countdown tickt…

Interview von Dennis Rettberg mit Gregor Zons (Politikwissenschaftler HHU) | Thema: Die Bundestagswahl 2017 rückt näher. Während die Parteien auf den letzten Metern ihre Programme nochmal näher, haben wir uns unter anderem gefraft welche Rolle junge Wählenden haben.

Bundestagswahl – Fokus auf Bildungspolitik

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Wenn am Wochenende gewählt wird, dann wird auch über Forschungen und Politik zu Hochschulen. Laura Seithümmer hat die einzelnen Parteien hinsichtlich dieser Politik verglichen.

Teil I

Teil II

Konzerte Tür an Tür

Bericht: Rebecca Wasinski | Thema: Dutzende Bands aus der alternativen Musiksszene treten diese Woche beim Reeperbahnfestival auf. Rebecca Wasinski aus der Musikredaktion ist vor und hat euch einen Einblick in das Geschehen gegeben.

Vorsicht beim Musikhören!

Bericht: Katharina Birkenbeul | Thema: In Belgien musste eine Frau eine Geldstrafe fürs Musikhören im Büro zahlen. Grund: es war zu öffentlich. Auch in Deutschland gibt es so eine Unterscheidung. Aber ab wann wird Musikhören mit anderen strafbar?