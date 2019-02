insider am freitag / 22. februar

Schildkörten werden manchmal ziemlich alt und sind manchmal auch ziemlich selten. Wir haben über eine wiederentdeckte Schildkrötenart gesprochen. Außerdem war unser Thema heute Glück! Das alles und mehr – im insider mit Rebecca Wasinski



Entdeckung einer ausgestorben geglaubten Schildkrötenart

Bericht: Albert Werner I Thema: Auf den Galapagosinseln wurde die Schildkrötenart „Chelonoidis Phantasticus“ wiederentdeckt. Die Inseln sind seit jeher für ihre Artenvielfalt bekannt und haben nun eine weitere endemische Tierart.

Glück

Bericht: Joost Fiebig I Thema: Glück ist etwas individuelles. In Bhutan – ein Land in Asien – ist Glück auch etwas womit sich die Regierung beschäftigt. Das ist in der Verfassung verankert und so einmalig auf der Welt.

der insider in der snooze-edition – montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr!