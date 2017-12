insider am freitag / 22. dezember

Der insider ist schon in Festtagsstimmung angekommen. Angesichts dessen haben wir etwas Extra-Lametta rausgekramt und schon mal näher auf das Fest der Liebe geschaut. Mit allen Vor- aber auch Nachteilen. Der insider – heute mit Dennis Rettberg.

Die geteilte Stadt

Interview von Dennis Rettberg mit Simon Walter (Historiker HHU) | Thema: Die UN-Vollversammlung hat die so genannte Jerusalem Resolution verabschiedet. In dieser wird US-Präsident Trump aufgefordert seine Entscheidung zurück zu nehmen, wo er Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkennt. Wir haben uns gefragt: warum hat Jerusalem eigentlich so eine wichtige und historische Rolle?

Spendenzeit

Interview von Dennis Rettberg mit Gerlinde Waschke (Verbraucherzentrale NRW) | Thema: Zum Jahresende steigt zumindest subjektiv auch wieder die Anzahl von Organisationen, die nach Spenden fragen. Dabei gibt es auch viele, die das ausnutzen wollen. Aber wie erkennt man diese schwarzen Schafe?

Neues Jahr, gleiche Vorsätze!?

Beitrag: Benno Bongaertz | Thema: 2018 ist nicht mehr weit, was zeitgleich bedeutet, dass auch die Vorsatzliste immer länger wird. Wir haben uns mal angeschaut, welche Vorsätze für 2018 ganz vorne stehen.

Arbeit in den Ferien?

Beitrag: Benno Bongaertz | Thema: Offiziell beginnen jetzt an den Düsseldorfer Hochschulen die Weihnachtsferien – durchaus ein Unterschied zur vorlesungsfreien Zeit, wo es aber eine Klausurphase gibt. Trotzdem sind auch die Ferien nicht von Arbeit losgelöst.

Last Minute Buch-Tipp

Beitrag: Lea Rokitta | Thema: In unserem letzten Teil der Geschenke-Buchtipp Reihe am Freitag schauen wir diesmal auf ein Buch, das während des 2. Weltkrieges spielt: Anthony Doerr mit Alles Licht, das wir nicht sehen

Best of Outtakes 2017

Thema: Nicht immer läuft alles nach Plan. Auch beim hochschulradio kann sich mal der ein oder andere Fehler einschleichen. Die klingen dafür dann aber umso witziger. Die besten haben wir euch zusammen geschnitten in unseren Best Of Outtakes 2017.

Teil I

Teil II

Teil III