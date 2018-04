insider am freitag / 20. april

Musik liegt in der Luft. Der insider hat sich heute nämlich vorwiegend neuen Alben und der Wiederentdeckung der Vinylplatte verschrieben. Der insider – heute mit Kathi Birkenbeul

Sie gehen barfuß durch die Scherben

Interview von Dennis Rettberg mit Max Rieger und Kevin Kuhn (Die Nerven) | Thema: Die Nerven sind die Post-Punk-Band der Stunde. Seit Jahren gelten sie in dem Genre als Vorreiter. Heute erscheint ihr neues Album Fake. Wir haben deshalb ein paar Worte mit ihnen gewechselt.

Neues aus dem linken Tal

Interview von Kathi Birkenbeul mit Christopher Koch (Val Sinestra) | Thema: Nicht mehr lange bis zum Sommerkult+ Festival an der Heinrich-Heine Universität. Bislang war das Line-Up unter Verschluss – bis jetzt! Wir können nämlich die erste Band bekannt geben. Die Hardcore RocknRoll Band Val Sinestra ist nämlich mit am Start

Record Store Day

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Die gute alte Vinylplatte ist wieder im Kommen. Sowohl im Verkauf als auch im Presswerk. Mit dem Record Store Day hat die Vinylplatte sogar einen inoffiziellen Feiertag. An dem Tag wird extra Musik für Vinyl veröffentlicht und Plattenläden öffnen ihre pforten mit besonderen Aktionen.

Start-Up-Time

Bericht: Theresa Schültken | Thema: Heute geht in Düsseldorf die Start-Up Week zu Ende. Aber was müssen Start-Ups eigentlich beachten? Und was kann man machen damit das eigene junge Unternehmen nicht vor die Wand fährt?