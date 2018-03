insider am freitag / 2. märz

Entscheidungen… sie müssen getroffen werden…egal wie. An diesem Wochenende stehen auch wieder viele Entscheidungen an. In Italien z.B. an der Wahlurne oder auch in Düsseldorf an der heimischen Hausarbeit. Beides war ein Thema im insider mit Dennis Rettberg.

Hausarbeiten ausarbeiten

Bericht: Tobias Schlemper | Thema: Sie stapeln sich und fordern Zeit ein. Hausarbeiten sind ein willkommenes Ziel für eine Aufschieberitis. Wie man die aber meistern kann hat die Universitäts- und Landesbibliothek gezeigt. Gestern fand in der ULB nämlich die Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten statt. Wir waren vor Ort.

Zwischen Wut und Kitsch

Interview von Dennis Rettberg mit der Band Brett | Thema: Die Hamburger Band Brett hat vor kurzem ihr Debütalbum WutKitsch veröffentlicht. Bevor ihre Deutschlandtour beginnt, haben wir mit ihnen im Interview über positive Wut, Selbstreflexion und Politik gesprochen.

And the Oscar goes to…

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Am Sonntag werden die 90. Academy Awards verliehen. Dabei dreht es sich aber nicht nur um Filme, sondern auch immer stärker um Politik.

Mit Fake News hat es sich ausgespielt!

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Das ist zumindest das Ziel von einer Forschungsgruppe aus Cambridge. Sie wollen jetzt mit einem Spiel Nutzende für Falschnachrichten sensibilisieren.

Wahlen alla italiano

Bericht: Phoebe Köster | Thema: Am Sonntag finden in Italien die Parlamentswahlen statt. Worum es da eigentlich geht, wie der Wahlkampf ablief und welche Kandidaten es gibt, darüber sprachen wir mit Phoebe, die in Italien vor Ort ist.