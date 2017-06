insider am freitag / 2. juni

„Wie geil ist das denn?! Äxte werfen über VR-Brillen“

Interview: Maxi Rieger mit Andreas Hauser (Headinstructor Game Art & Animation SAE Institute | Campus Köln) | Thema: Studierende aus Köln hatten die Möglichkeit ein Videospiel mit zu entwickeln. Was das Spiel genau kann und was dahinter steckt, das erfahrt ihr hier.

Verbotene Filme

Beitrag: Judith Mellon | Thema: In Libanon hätte der Film Wonder Woman gestern anlaufen sollen. Der wurde dann aber vorzeitig gestoppt. Die Gründe dafür und was es für kuriose Gründe gibt Filme zu stoppen, gibt es hier.

Klackende Kugelschreiber und knackende Finger

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: Misophonie heißt die Wut über nervige Geräusche. Zum Beispiel können betroffene Menschen nicht gut knackende Finger, klackende Kugelschreiber oder schmatzende Personen ertragen.

