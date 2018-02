insider am freitag / 2. februar

Wenn ein Ei fliegen lernt, dann ist irgendwas falsch gelaufen oder es ist Football-Zeit. Am Wochenende steht mit dem Super Bowl das Spiel der Spiele im American football an. Das Spiel sorgt nämlich auch in Düsseldorf für viel Aufregung. Heute war das eines der Themen im insider mit Dennis Rettberg.

Super Bowl LII

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Am Sonntag treten in Minneapolis, Minnesota die Philadelphia Eagles gegen New England Patriots an. Ein Spiel, das viele Gegensätze verspricht. Wie die Vorzeichen genau aussehen haben wir euch zusammen gefasst.

Super Bowl – Auswirkung auf Düsseldorf

Interview von Dennis Rettberg mit Thomas Seidel (Vorsitzender Düsseldorf Bulldozers) | Thema: Auch in Düsseldorf ist die Vorfreude groß. Es wird am Sonntag mehrere Public Viewings geben in der Altstadt z.B. Wie erklärt sich dieser Hype aber? Und profitieren die Düsseldorfer Klubs davon auch wirklich?

Vermarktung ist alles

Interview von Dennis Rettberg mit Prof. Nikola Ziehe (Hochschule Düsseldorf) | Thema: Heute findet an der Hochschule Düsseldorf der GWA Junior Agency Tag statt. Dort präsentieren 8 studentische Teams ihr Marketing-Konzept für echte Unternehmen.

Zisch, Boing, Peng

Bericht: Carina Blumenroth | Thema: An der Kunstakademie finden zurzeit die Ausstellungen von Studierenden statt. An kreativer Energie mangelt es nicht: es gibt sowohl Unterwassser-Aktionen als auch Kunst fürs Hören. Mit der Klangkunst haben wir uns etwas näher beschäftigt.

Vertrauen, bitte

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Seit mehreren Jahren ist das Vertrauen in die Medien bei manchen Menschen enorm gesunken. Eine Studie hat das jetzt nochmal untersucht und heraus gefunden: es tut sich was!

Burschenschafts-Verbot

Bericht: Lea Rokitta | Thema: In Österreich wurde jetzt eine Burschenschaft nach einem Nazi-Liedgut Skandal verboten. Im Zuge des Falls haben wir auch nach Deutschland geschaut? Gab es hier schon mal ähnliche Fälle?

Über den Wolken…

Interview von Dennis Rettberg mit lilly among clouds | Thema: … muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Das sang schon Reinhard Mey vor vielen Jahren. Praktisch schweben dürfte aber auch die Würzburgerin lilly among clouds. Sie ist gerade eine der Newcomerinnen aus Deutschland schlechthin. Diese Woche hat sie uns besucht.