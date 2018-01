insider am freitag / 19. januar

Sturm lass nach… Orkan Friederike ist über Düsseldorf gezogen. Hinterlassen hat sie viel Chaos und viele gestrandete Passagiere in der Bahn. Wir fassen das unter anderem im insider nochmal zusammen. Der insider – heute mit Dennis Rettberg.

Vom Winde verweht

Bericht: Cate Thrainsson | Thema: Stillstehende Bahnen, ausfallende Busse und viele Nerven die strapaziert wurden. Orkantief Friederike hat gestern in Deutschland für viel Chaos gesorgt.

1 Jahr Trump

Interview von Dennis Rettberg mit Lucas Mattila (Student an der HHU) | Thema: Lucas ist Student an der HHU und kommt aus Amerika. Für uns hat er einmal erklärt wie junge Menschen in Amerika und er selbst auf das erste Amtsjahr von US-Präsident Trump blicken

BONUS – Rückblick auf die Amtseinführung

Bericht: Maximilian Rieger | Thema: Nach einem Jahr als US-Präsident ist es auch einmal interessant zurück blicken: was haben sich die Menschen damals versprochen? Was konnte Trump einhalten. Wir gehen in Retrospektive und haben nochmal unseren Bericht vor Ort in Washington über die Amtseinführung 2017 aus dem Archiv geholt.

Regierungsauftrag gegen Einsamkeit

Bericht: Lea Rokitta | Thema: In Großbritannien gibt es jetzt ein Ministerium gegen Einsamkeit. Wir haben erklärt wie das zustande gekommen ist und warum auch die deutsche Politik mehr gegen Einsamkeit machen will

Newcomer in NL

Bericht: Sonka Hinders | Thema: Im niederländischen Groningen trifft sich momentan das Who-Is-Who der Newcomer Szene. Da findet aktuell mit dem Eurosonic nämlich eines der größten europäischen Nachwuchsfestivals statt. Wir sind für euch vor Ort und haben live nach Groningen geschaltet.