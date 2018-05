insider am freitag / 18. mai

17,50 Euro können durchaus für Diskussionen sorgen. Zumindest ist das beim Rundfunkbeitrag in diesem Zusammenhang der Fall. Vorm Bundesverfassungsgericht ist das Thema – und auch im insider mit Dennis Rettberg.

Promotionspreis – und dann?

Interview: Dennis Rettberg mit Dr. Jasmin Wennersbusch | Thema: Dr. Jasmin Wennersbusch hat den Promotionspreis Jura an der Heine-Uni bekommen. Das Thema: „Rechtswahl im Spannungsfeld von Parteiautonomie und kollisionsrechtlichem Schutz des Schwächeren“

Sommerkult Headliner

Interview von Dennis Rettberg mit Sibbi / Sebastian Hafner (Sänger Itchy) | Thema: Beim Sommerkultfestival haben wir schon einen Headliner verraten können mit Schmutzki. Den anderen haben wir euch bisher vorenthalten. Jetzt konnten wir auch mit Itchy sprechen. Dabei hat Itchy gute Erinnerungen an Düsseldorf.

Finanzierungsfragen

Interview von Dennis Rettberg mit Prof. Olexiy Khabyuk (Wirtschaftswissenschaftler Hochschule Düsseldorf) | Thema: Der Rundfunkbeitrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist Gegenstand vor dem Bundesverfassungsgericht. Ist aber eine Finanzierung wie sie momentan erfolgt überhaupt noch zeitgemäß?

Netflix vs. Filmförderung

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Netflix hat gegen die deutsche Filmförderung geklagt. Grund: es sieht keinen Grund in ihr einzuzahlen. Dabei profitiert das Unternehmen auch von der Förderung.

Verschmutzt

Bericht: Theresa Schültken | Thema: Der BUND Gewässerreport zeigt, dass die Flüsse und Seen in Deutschland keine gute Qualität haben. Wie sieht es in Düsseldorf aus?