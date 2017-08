insider am freitag / 18. august

Der insider am Freitag stand ganz im Zeichen der c/o pop in Köln. Das Festival ist seit Mittwoch im Gange, aber auch am Wochenende könnt ihr noch einige spannende Konzerte dort sehen. U. a. treten noch Faber, Lea Porcelain, James Vincent McMorrow, Fil Bo Riva, L’Aupaire u.v.m. bis Ende der Woche auf.

Faber bei der c/o pop

Beitrag: Christine Kostka | Thema: Unser Top-Tip fürs Wochenende – die c/o pop in Köln. Heute könnt ihr da z.B auch noch den Schweizer Faber sehen. Wer das ist und wieso ihr ihn nicht verpassen solltet, hat Christine Kostka erklärt.

Kate Nash verzaubert beim Internationalen Musiksommer

Beitrag: Rebecca Wasinski | Thema: Kate Nash hat im Rahmen ihrer Made Of Bricks 10 Years Anniversary Tour gestern im zakk bewiesen, dass sie immer noch eine der herausragendsten britischen Musikerinnen ist. Einen umfassenden Eindruck von der Show hat uns Rebecca Wasinski geliefert.

Tag der Palliativmedizin

Interview von Rebecca Wasinski mit Manuela Schallenburger (Interdisziplinären Zentrums für Palliativmedizin, UKD) | Thema: Morgen ist Tag der Palliativmedizin am UKD. Neben den hauptamtlichen Mitarbeitenden, arbeiten dort auch viele Ehrenämtler an dem Wohl von schwer kranken Menschen und ihren Angehörigen. Wie diese Arbeit aussieht und wie man sich selbst engagieren kann, haben wir im Interview geklärt.