insider am freitag / 17. mai

Zwischen neuem Studium und Wetterfühligkeit – rundum sorglos mit dem insider am freitag ;) Heute mit Dennis Rettberg



Unison-Line-Up

Interview von Dennis Rettberg mit Jonas Diener & Jule Kurka (Booking Team Unison) | Thema: Das Unison ist ein Musikfestival, was von Studierenden der Hochschule Düsseldorf organisiert wird. Es soll auch kleineren Bands die Möglichkeit geben, vor Publikum aufzutreten. Jonas Diener und Jule Kurka vom Orga-Team waren bei uns im Studio.



Zwischen Kopfschmerzen und Müdigkeit

Bericht: Laura Mertens | Thema: Gestern 20 Grad, heute nur noch fünf. So ähnlich lief es in letzter Zeit. Das Wetter spielt verrückt, mal ist es frühlingshaft und mal scheint der Winter zurück zu kommen. Vielen bekommen diese Umschwünge gar nicht. Was hinter der Wetterfühligkeit steckt, hat Laura Mertens raus gefunden.

Studium für Hebammen und Entbindungspfleger



Bericht: Laura Mertens | Thema: Ab nächstem Jahr sollen Hebammen und Entbindungspfleger studieren. Bisher wurden sie an Hebammenschulen und an Krankenhäusern ausgebildet. Warum das Studium jetzt notwendig ist, erklärt euch Laura Mertens.

Bücher vs. E-Books

Bericht: Viktoria Schumacher | Thema: Die Seiten durchblättern, der eigensinnige Geruch, das lieben die meisten an Büchern. Aber wo stellt man die ganzen Bücher irgendwann noch hin? Mittlerweile gibt es die E-Reader. Sie sind platzsparender und nachhaltiger, haben aber eben nicht mehr das geliebte „Buch-Gefühl“. Viktoria Schumacher hat für euch Vor- und Nachteile von Büchern und E-Readern zusammengefasst.