insider am freitag / 16. dezember

Möge die Macht mit euch sein. Dieses berühmte Filmzitat aus Star Wars dürfte auch eine Teilüberschrift für den heutigen insider gewesen sein. Denn Star Wars war heute auch unser Thema. Der insider – heute mit Dennis Rettberg

Alles retro oder was?

Interview von Dennis Rettberg mit Eileen Rositzka (Filmwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin) | Thema: Star Wars – Rogue One ist seit gestern im Kino zu sehen. Mittlerweile bereits der 8. Kinofilm aus dem Star Wars Universum. Aber warum immer das Rückbesinnen und Weitererzählen von altem Stoff? Und warum sieht man diesen Trend auch bei Serien?

Letzte Ausfahrt Notschlafstellen

Bericht: Philipp Schübel | Thema: In Köln hat die Wohnungsnot eine neue Dimension erreicht. Der AStA der Uni Köln hat am Anfang dieses Semesters deshalb Notschlafstellen organisiert.

Studierenden-Protest in Freiburg

Bericht: Marina Peters | Thema: In Baden-Württemberg sollen ab Oktober 2017 Studiengebühren wiedereingeführt werden. Dagegen wehren sich jetzt die Studierenden in Freiburg. Dort haben sie nämlich jetzt einen Hörsaal besetzt. Wir haben zu dem Thema Protest zu Studiengebühren in BaWü vor ein paar Wochen auch mit einer Studierendenvertreterin aus Freiburg geredet.