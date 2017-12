insider am freitag / 15. dezember

Kurz vor Wochenende ist Freitagsinsider. Wochenende haben wir aber noch nicht gefeiert. Wir hatten nämlich Gäste und jede Menge Weihnachtliches. Zu Besuch hatten wir heute zum Beispiel Dieter Falk. Mit ihm haben wir über seine Arbeit in Düsseldorf und sein Konzert mit seinen Söhnen in Düsseldorf gesprochen. Das alles und mehr im insider mit Florian Pustlauk.

Dieter Falk & Sons & Weihnachten & Düsseldorf

Interview: Florian Pustlauk mit Dieter Falk I Thema: Dieter Falk ist u.a. Musiker, Produzent und Dozent ( Dozent an der Robert-Schumann-Hochschule). Er tritt am Dienstag – zusammen mit seinen Söhnen – im Savoy-Düsseldorf auf. Musikalisch wird es an dem Abend weihnachtlich. Wir haben mit ihm über seinen Auftritt und seine Projekte in Düsseldorf gesprochen

Teil 1:

Teil 2:

Junge Nacht

Interview: Florian Pustlauk mit Sina Bumazhnova I Thema: Am Samstag findet die Junge Nacht im Museum Kunstpalast Düsseldorf statt. Die Junge Nach ist ein Kunst- und Kulturevent. Das Ganze ist eine Kooperation mit der Heinrich-Heine-Universität und u.a. Studierende haben die Junge Nacht organisiert.

Adventstürchen 15

Ugly Sweater

Bericht: Cate Thráinsson I Thema: Am 15. Dezember ist internationaler Ugly Christmas Sweater Day. An dem Tag werden ulkige Weihnachtspullover zu einem guten Zweck getragen.

Weihnachten in Mexiko

Bericht: Lea Rokitta I Thema: Bei uns dauert es noch ein paar Tage, bis die Weihnachtsfeierlichkeiten losgehen. In Mexiko beginnen sie allerdings schon heute.

Was für ein Mann/Kerl?

Bericht: Benno Bongaertz I Thema: Wir haben uns mit dem Kerl/Mann aus Hefeteig beschäftigt. Allein sein Name sorgt oft für Diskussionen.

der insider – montags bis freitags immer von 8 bis 11 Uhr