insider am freitag / 14. juni

Bergfest beim Sommerkult an der HHU! Während es heute Abend weiter geht mit Teil 2, haben wir schon mal resümiert und voraus geblickt. Aber keine Sorge: auch ohne Sommerkult sind wir durch die Sendung gekommen – der insider mit Dennis Rettberg

Ehrendoktor für Laserphysik

Interview von Paula Blaschke mit Prof Gérard Mourou (Ehrendoktor HHU und Nobelpreisträger Physik) | Thema: 2018 wurde Gérard Mourou mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Er forscht und lehrt an einer Hochschule in Paris und ist weltweit renommiert für seine Forschungen im Bereich Lasertechnologie. Gestern Abend hat er von der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität die Ehrendoktorwürde verliehen bekommen. Paula Blaschke hat ihm darüber gesprochen.

Kolonialismus in Düsseldorf

Interview von Dennis Rettberg mit Yagmur Karakis (Arbeitskreis Ddorf postkolonial) | Thema: Vom Kolonialismus haben die meisten von euch sicher was im Geschichtsunterricht gehört, das Thema ist aber auch in Düsseldorf sehr präsent. Dazu findet heute ein Studientag zum Thema Kolonialismus statt. Yagmur Karakis vom organisierenden Arbeitskreis Düsseldorf war heute zu Gast bei uns im Studio.

Griechische Geschichten?!

Interview von Dennis Rettberg mit Miriam Rubio (Studentin HHU / Mitglied Theatergruppe Dramworks) | Thema: Eine Theatergruppe der Anglistik an der HHU zeigt auf belustigende Art und Weise die Geschichte der griechischen Mythologie. Unter dem Titel History of the G(r)eeks geht es um die griechische Mythologie. Miriam Rubio aus dem Master Anglistik war heute bei uns.

Darf es etwas mehr sein?

Bericht: Laura Mertens | Thema: Nachdem die Plastiktragetaschen an der Kasse bereits seit drei Jahren etwas kosten, will die Supermarktkette Aldi als erstes jetzt auch die dünnen Plastiktüten für Obst- und Gemüse bepreisen. Und das symbolisch mit einem Cent.

How To Sommerkult

Bericht: Laura Mertens | Thema: Das Sommerkult Festival geht heute in die zweite Runde. Da das Festival auf dem Campus hier an der Heinrich-Heine-Uni stattfindet, gibt es ein paar Regeln zu beachten. Laura Mertens hat die einmal zusammengefasst und was ihr sonst noch wissen müsst.

One Down – One To Go (Sommerkult)

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Heute startet Tag Zwei und damit auch der letzte Tag des Sommerkult-Festivals auf dem Campus der Heinrich-Heine-Uni. Cate Thrainsson gibt einen Überblick über das heutige Line Up.