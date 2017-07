insider am freitag / 14. juli

In NRW fangen die Sommerferien an, wir machen trotzdem fleißig weiter mit unserem Programm. Heute ging es unter anderem um den Unichor der HHU, um die Rheinkirmes und um den Konsum.

Der insider mit Maxi Rieger.

Unichor auf großer Reise

Interview: Maxi Rieger mit Anna Seber-Bäumer (vom Unichor) | Thema: Der Unichor tritt am Wochenende in und um Düsseldorf auf. Das gilt als Generalprobe für die große Reise. Im September geht es nach Asien.

Verrauchte Sicht

Beitrag: Julia Rieger | Thema: Auf dem Campus der HHU steht ein Rauchsimulator. Redakteurin Julia Rieger hat mit den Verantwortlichen gesprochen und selbst einen Rundgang durch den Container gewagt.

Streu doch (keinen) Glitzer drauf…

Beitrag: Judith Mellon | Thema: Redakteurin Judith Mellon hat an den Konsum einen Brief geschrieben. Sie kritisiert Einhörner und die Glitzermentalität.

Ein Jahr her…

Interview: Maxi Rieger mit Mahir Tokatli (Politikwissenschaftler der Uni Bonn) | Thema: Ein Jahr ist der Putschversuch in der Türkei jetzt her. Mahir Tokatli schätzt die aktuelle Situation ein.

Und ab geht die wilde Fahrt!

Beitrag: Gianna Springmeier | Thema: Ab heute gibt es wieder die größte Kirmes am Rhein hier in Düsseldorf. Was es da zu sehen gibt und wie das Sicherheitskonzept aussieht, das erfahrt ihr hier.

