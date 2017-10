insider am freitag / 13. oktober

Musik, Musik und Musik. Heute waren wir sehr musikalisch. Wir hatten Besuch vom Uni-Chor der Heinrich-Heine-Universität und haben mit dem AStA der Robert-Schumann-Hochschule gesprochen – diese und weitere Themen im insider mit Carina Blumenroth.

Uni-Chor unterwegs

Interview von Carina Blumenroth mit Maike Baier (Vorstand und Orga Uni-Chor) | Thema Zwei Wochen lang war der Uni-Chor im Ausland unterwegs. Die die Sängerinnen und Sänger waren auf Konzertreise in Asien. Sie haben Konzerte in Südkorea und Japan gesungen.

AStA und Erstis an der RSH

Interview von Carina Blumenroth mit Sophia Aretz (AStA-Vorstand zusammen mit Eva Potthoff) | Thema Wir haben nachgefragt, was der AStA an der Robert-Schumann-Hochschule so macht und wie das Programm für die Erstsemesterstudierenden aussieht?

Marian Hill in Köln

Bericht Lena Bauer | Thema Marian Hill ist ein US-amerikanisches Elektropopduo und am Wochenende in Köln. Wir haben das Duo vorgestellt.

I <3 Stress

Bericht Lena Bauer | Thema Das Studium kann sehr stressig sein. Manchmal ist es zu viel Stress und der Stress sollte lieber in den Urlaub fahren.

