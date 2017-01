insider am freitag / 13. januar

Egon ist da! Oder zumindest das was von dem Sturmtief übrig geblieben ist. Denn Schnee ist in Düsseldorf zum Glück nicht so viel gefallen. Trotzdem haben wir heute in der Sendung natürlich einmal darauf geschaut was Egon angerichtet hat. Der insider – heute mit Dennis Rettberg.

Studienkompass

Interview von Dennis Rettberg mit Yvonne Appler (Studierendenservice Center an der HHU) | Thema: Ab Montag beginnen die Wochen der Studienorientierung an der Heinrich-Heine Universität. Diese richten sich besonders an Schülerinnen und Schüler, die überlegen in Düsseldorf zu studieren.

Vom Winde verweht

Bericht: Henning Holec | Thema: Sturmtief Egon hat Deutschland erwischt. Auch wenn Düsseldorf recht glimpflich davon gekommen ist, hat Deutschland das ein oder andere abbekommen.

Eiseskälte!

Bericht: Alexander Weiß | Thema: Nach dem Sturmtief ist vor dem Temperaturfall. Ab nächster Woche wird es nämlich vorraussichtlich auch bei uns in Düsseldorf Dauerfrost geben. Aber wie schützt man sich richtig vor der Kälte?

Der insider – werktags von 9-13 Uhr