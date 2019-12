insider am freitag / 13. dezember

Erdrutschsieg in UK – das ist zumindest die Schlagzeile mit der heute morgen viele aufgewacht sind. Der britische Premierminister Johnson hat bei der britischen Parlamentswahl gestern nämlich gestern viele Stimmen dazu gewonnen. Das war heute deshalb natürlich auch Thema im insider – heute mit Sonka Hinders

Die Qual der Wahl!?

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: In Großbritannien wurde gestern bis zum späten Abend gewählt. Am Ende gewinnt die konservative Partei von Premierminister Johnson deutlich. Was bedeutet das?

Vulkane – auch bei uns?

Bericht: Madeleine Berning | Thema: Diese Woche ist in Neuseeland ein Vulkan ausgebrochen, der eine bekannte Tourismusattraktion war. Wir haben geklärt warum Neuseeland ein Hotspot für Vulkane ist und dass es auch Vulkane ganz nah bei uns sind – in der Eifel!

Unichor in Concert

Interview von Sonka Hinders mit Leon Portz (Unichor Düsseldorf) | Thema: Am Wochenende hat der Unichor ein neues Konzert zu Weihnachten – dort geht es aber nicht um die alltäglichen Weihnachtslieder. Es geht um nicht anderes als den Frieden!

Uni Gießen ohne Internet

Bericht: Judite Miguel | Thema: Die Uni Gießen arbeitet aktuell wieder ganz old-school ohne Internet. Seit dieser Woche sind nämlich alle Computersysteme wegen eines Computervirus ausgefallen. Unklar ist aktuell noch, ob dahinter ein Hackerangriff steckt.