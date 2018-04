insider am freitag / 13. april

Freitag, der 13… it’s real! An vielen Orten wird sich heute vor schwarzen Katzen, 13en und runterfallenden Spiegel in Schutz genommen. Aber woher resultiert dieser Aberglaube. Natürlich ist das eine Aufgabe für das insider-Team am Freitag, den 13.. Der insider – heute mit Dennis Rettberg.

(Ph)ishing for compliments

Bericht: Theresa Schültken | Thema: Auf Facebook macht momentan ein neuer Hackangriff die Runde. Hier werden durch einen vermeintlichen Youtube Link Kontodaten abgegriffen.

Wohin in die Medien?

Interview von Dennis Rettberg mit Alexander Wollert (Hochschule Düsseldorf) | Thema: Nach dem Studium gibt es oft Fragen was man mit den berühmten Medien machen möchte. Für eine Spezifizierung hilft das Medienforum an der Hochschule Düsseldorf.

Freitag der 13.

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Freitag der 13. bedeutet in Deutschland Unglück. Aber warum ist es ausgerechnet ein Freitag oder der 13. eines Monats?

Roboter in der Arbeitswelt

Interview von Dennis Rettberg mit Jens Südekum (Professor für Volkswirtschaftslehre an der HHU) | Thema: Bereits jetzt hat die Digitalisierung Spuren in der Arbeitswelt hinterlassen. Dronen und Roboter sind teils schon heute aktiv. Viele sehen Arbeitsplätze bedroht und warnen vor den Folgen. Aber stimmt das überhaupt?

Der insider – immer werktags von 8-11 Uhr bei hochschulradio düsseldorf