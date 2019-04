insider am freitag / 12. april

Egal ob CD, Streaming oder Vinyl – Musik wird immer und irgendwie konsumiert. Morgen findet der Record Store Day statt, der die gute alte Vinylplatte und seine Plattenläden feiert. Heute natürlich eines der Themen im insider mit Dennis Rettberg.



Platten soweit das Auge reicht

Interview von Dennis Rettberg mit Ralf Brendgens (Eigentümer vom Düsseldorfer Plattenladen Hitsville) | Thema: Am Record Store Day wird traditionell die Vinylplatte und der gute, alte Plattenladen gefeiert. Aber wie geht es beiden in Zeiten von Streaming?

Der Nobelpreis geht an…



Interview von Dennis Rettberg mit Dr. Nils Hansson (Medizinhistoriker Uniklinik Düsseldorf) | Thema: Die Nobelpreise sind sowas wie die Oscars der Wissenschaft. Dr. Nils Hansson beschäftigt sich mit dem Thema in seinen Forschungen und bietet dazu in diesem Semester einen Kurs für Studierende an. Am Ende steht unter anderem ein Lern-Konzept für Schülerinnen und Schüler.

Nachhaltigkeit in der Musik



Bericht: Laura Mertens | Thema: Streaming, Streaming, Streaming – in der Musikwelt wird Musik heute kaum noch groß anders konsumiert. Aber wie nachhaltig sind eigentlich die verschiedenen Formen von Musik hören. Das hat jetzt eine neue Studie untersucht.

Vom Rade verweht?!



Bericht: Alicia Kiljan | Thema: Nicht nur der Wind sorgt dafür, dass Radfahrende manchmal vom Rad fallen/steigen müssen. Dafür sorgt zB oft auch der Autoverkehr oder zu Fuß Gehende. Eine Fahrradclub hat deshalb jetzt die Fahrradfreundlichkeit von einigen Städten untersucht. Düsseldorf ist dabei eher im Mittelfeld.