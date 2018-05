insider am freitag / 11. mai

Aktivitäten unter der Erde… und wir können sie nicht spüren, obwohl sie sich den Weg nach oben graben. Was klingt wie eine neue Folge von Galileo Mystery ist in Wahrheit eigentlich ganz simpel. Denn Vulkane haben diese Eigenschaften von Natur aus. Auf Hawaii spuckt gerade ein ganz prominenter Vulkan besonders viel Lava. Wir haben uns da aber gefragt: gibt es das auch bei uns? Mehr im insider mit Dennis Rettberg.

Der Boden ist Lava!

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Vor kurzer Zeit ist in Hawaii ein Vulkan ausgebrochen. Aber das heißt nicht, dass es auch in Deutschland vulkanische Aktivitäten gibt. Einige sogar in relativer Nähe zu Düsseldorf.

Stockende Gespräche

Interview von Dennis Rettberg mit Gregor Zons (Politikwissenschaftler an der HHU) | Thema: Eine Koalitionsbildung scheint für die Parteien immer schwieriger zu werden, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien oder momentan in Italien. Wir haben darüber geredet, wie sich das auf die Parteienlandschaft auswirkt und welche Entwicklungen zu erwarten sind.

I’m watching you

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: In Bayern sorgt aktuell ein neues Polizeigesetz für viele Diskussionen. Aber nicht nur dort gibt es Proteste. Auch in NRW ist ein solches Gesetz in Arbeit.

Auf der Suche

Bericht: Theresa Schültken | Thema: Die Wohnungssuche in Düsseldorf kann recht schwierig werden. Wir haben ein paar Tipps für euch, wie ihr das Ganze angehen könnt.

Meeting in Münster

Bericht: Tim Neumann | Thema: In Münster findet seit gestern der 101. Deutsche Katholikentag statt. Neben Vorträgen und Messen gibt es dort aber auch gesellschaftliche Diskussionen. Unser Reporter berichtet vor Ort.