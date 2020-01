insider am freitag / 10. januar

Das Ende der Woche ist nah! – Der insider heute mit Sonka Hinders

Karitatives im Studium tun!

Interview von Sonka Hinders mit Julius Werk (Verein FABL) | Thema: FABL ist ein karitativer Verein, der sich für Menschen in Afrika einsetzt. Das Projekt ist noch ziemlich neu und wurde erst im Dezember 2019 von Studierenden gegründet.

Artenvielfalt bedroht

Bericht: Judite Miguel | Thema: Die Waldbrände in Australien betreffen nicht nur Menschen, sondern auch die Tier- und Pflanzenwelt. Forschende und Organisationen versuchen derzeit einen Überblick über die Konsequenzen zu bekommen.

Wahr oder falsch?

Bericht: Madeleine Berning | Thema: Mark Zuckerberg, der von der Weltherrschaft spricht? Barack Obama, dem Beleidigungen in den Bund gepflanzt werden? Das sind zwei Beispiele für berühmte Deep Fakes. Also manipulierte Videos, die täuschend echt wirken. Wir haben die Gefahren für euch geklärt und uns gefragt, was dagegen unternommen wird.