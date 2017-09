insider am freitag / 1. september

Egal ob die Tribute von Panem, der Bachelor, Stirb-Langsam oder Wetten, dass… Es gibt etliche Fernsehserien oder Filme, die gerade dazu schreien mit der Kursvergabe an der HHU verglichen zu werden. Heute war es wieder soweit und natürlich auch bei uns ein Thema. Der insider – heute mit Dennis Rettberg

Länderspielzeit

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Heute Abend spielt die Fußball-Männernationalmannschaft wieder um die Qualifikation für die WM 2018. Die steht nämlich näher als vermutet. Mit ein wenig Glück könnte schon Montag der Drops gelutscht sein.

Diplomatie à la Trump?

Interview von Dennis Rettberg mit Tobias Endler (Politikwissenschaftler Uni Heidelberg) | Thema: US-Präsident Trump reagiert immer dünnhäutiger auf die Raketenstarts von Nordkorea? Gleichzeitig fordern viele von ihm das Land zu einen. Hat er das geschafft? Wir haben bei einem Politikwissenschaftler nachgefragt.

Nach dem Duell ist vor der Wahl

Bericht: Kathi Birkenbeul | Thema: Am Sonntag findet das einzige direkte TV-Duell zwischen Kanzlerin Merkel und ihrem Herausforderer Schulz statt. Davor gibt es natürlich auch wieder einige Meinungsbilder-Umfragen und Wahlprognosen. Wie zuverlässig sind diese eigentlich?

The same procedure as last semester?

Brief von Katharina Birkenbeul | Thema: Heute konnten sich die Studierenden an der HHU wieder für Kurse im Wintersemester eintragen. Dabei kann es so manche Probleme geben.

App-Geflüster

Interview von Dennis Rettberg mit Jonathan Hensky (whispeer) | Thema: Die App whispeer wurde von Studierenden der Freien Universität Berlin 2014 gegründet. Sie verspricht mehr Datenschutz im Chat. Wir haben mit dem Team gesprochen.