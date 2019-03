insider am freitag / 1. märz

Leise Geräusche, Lesen auf dem Tablet und Gesetzesänderungen im März – das und weitere Themen im insider mit Tobias Schlemper.





Leise Geräusche

Interview von Tobias Schlemper mit Matthias Ladleif (Student der Medientechnik an der Hochschule Düsseldorf) und Siegbert Versümer (Dozent an der Hochschule) | Thema: Leise Geräusche nehmen wir manchmal gar nicht war, manchmal nerven sie uns aber gewaltig. Matthias Ladleif beschäftigt sich in seiner Bachelorarbeit mit dem Thema.

Buch vs. Tablet

Beitrag: Eli Mineva | Thema: In der Stavanger-Erklärung erläutern Forschende die Vor- und Nachteile beim Lesen auf dem Tablet oder in einem echten Buch.

Alles neu – macht der März

Beitrag: Joost Fiebig | Thema: Heute ist der 1. März und damit treten wieder einige Gesetzesänderungen in Kraft. Wir haben uns die Neuerungen für euch angeschaut.

