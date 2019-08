insider am freitag / 09. august

Der Sonderbericht des Weltklimarates sorgt für allgemeine Besorgnis. Besonders in der Landwirtschaft muss sich was ändern. Aber wir sind auch ein bisschen fröhlicher und musikalischer unterwegs mit Bleached und dem Haldern Pop Festival – der insider mit Cigdem Ünlü.

Bleached, aber nicht verblichen

Interview von Sonka Hinders mit Jen und Jess Calvin| Thema: Die kalifornische Band Bleached lässt auf ihrem dirtten Studioalbum „Don’t You Think You’ve Had Enough“ tanzbare Sounds in ihren sonst eher verzerrten Rock einfließen. Im Interview beleutet die Bnd die Hinergründe zum neuen Album.

Teil 1

Teil 2

Originalinterview (english)

Haldern Pop

Beitrag: Philipp Schübel | Thema: Sommerzeit ist Festivalzeit. Aktuell findet das Haldern Pop statt. Reporter Philipp Schübel ist vor Ort und hat von seinen Eindrücken berichtet.

Sorgenkind: Weltklima

Beitrag: Laura Seithümmer | Thema: Der Sonderbericht des Weltklimarates wirft kein gutes Blick aufs Klima und unser Verhalten. Besonders im Bereich der Landwirtschaft gibt es dringenden Handlungsbedarf.

Studisorge Wohnungssuche

Beitrag: Sara Katebi | Thema: Wer studiert und in eine andere Stadt zieht braucht eine Wohnung. Was in der Theorie so logisch und einfach klingt, ist in der Praxis aber häufig ein wirkliches Problem.