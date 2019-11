insider am freitag / 08. november

Wie frei ist das Internet? Der neue „Freedom of the Net Report“ hat das untersucht. Das alles – und noch viel mehr: Der insider mit Tobias Schlemper.

Um die Wette daddeln

Interview von Tobias Schlemper mit Fabian Fromm und Ve Grosch (eSport-Organisierende) | Thema: Der eSport ist schon lange an den Unis in Deutschland angekommen. Das von Studis initiirte Start Up „University eSport Germany“ unterstützt eSportlerinnen und -sportler und organisiert Wettbewerbe an deutschen Hochschulen.

I’ve Been Clicking For Freedom

Bericht: Sonka Hinders | Thema: Diesen Monat wurde der neue „Freedom of the Net Report“ veröffentlicht, der die Internetfreiheit in verschiedenen Ländern einstuft. Wir stellen die Ergebnisse vor.

Die Woche in Schnipseln

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Die Ereignisse der Woche im Ton-Rückblick.

Im Einsatz auf dem Mittelmeer

Bericht: Paula Blaschke | Thema: Jonas Müller war als Helfer auf dem Seenotrettungsschiff Seawatch 3 und hat Geflüchtete aus dem Mittelmeer gerettet. Am Donnerstag hat er einen Vortrag an der Heine-Uni gehalten.

Der insider in der snoooze-edition immer von 9 bis 12 Uhr.